Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении более 135 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска за сутки уничтожили более 135 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 22 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что наступление на данном направлении вели подразделения группировки войск «Центр». Живая сила и техника ВСУ базировалась в районах населенных пунктов Стельмаховка и Невское в Луганской народной республике, а также около Ямполовки в Донецкой народной республике.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна гаубица Д-20», — добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что за двое суток российские штурмовые подразделения в районе Артемовска продвинулись вперед более чем на 2,5 километра. Там отметили, что успешные боевые действия были бы невозможны без огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой и других огневых средств группировки «Юг».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.