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12:54, 22 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении более 135 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили более 135 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 22 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что наступление на данном направлении вели подразделения группировки войск «Центр». Живая сила и техника ВСУ базировалась в районах населенных пунктов Стельмаховка и Невское в Луганской народной республике, а также около Ямполовки в Донецкой народной республике.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна гаубица Д-20», — добавили в министерстве.

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Ранее в Минобороны России заявили, что за двое суток российские штурмовые подразделения в районе Артемовска продвинулись вперед более чем на 2,5 километра. Там отметили, что успешные боевые действия были бы невозможны без огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой и других огневых средств группировки «Юг».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.

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Никита Абрамов
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