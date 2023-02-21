В Минобороны рассказали о продвижении подразделений в районе Артемовска

В Минобороны рассказали о продвижении российских подразделений в районе Артемовска

За последние двое суток российские штурмовые подразделения в районе Артемовска продвинулись вперед более чем на 2,5 километра. Об этом заявили в Минобороны России.

Уточняется, что общее продвижение проводилось на подготовленные оборонительные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). В военном ведомстве также отметили, что успешные боевые действия были бы невозможны без огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой и других огневых средств группировки «Юг».