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23:34, 21 февраля 2023Россия

В Минобороны рассказали о продвижении подразделений в районе Артемовска

В Минобороны рассказали о продвижении российских подразделений в районе Артемовска

Фото: РИА Новости

За последние двое суток российские штурмовые подразделения в районе Артемовска продвинулись вперед более чем на 2,5 километра. Об этом заявили в Минобороны России.

Уточняется, что общее продвижение проводилось на подготовленные оборонительные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). В военном ведомстве также отметили, что успешные боевые действия были бы невозможны без огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой и других огневых средств группировки «Юг».

Марина Совина
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