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18:47, 24 февраля 2023Мир

Глава Евросовета рассказал о разбудившем его 24 февраля Зеленском

Глава Евросовета Мишель рассказал, как Зеленский разбудил его в ночь начала СВО

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель спал в ночь на 24 февраля 2022 года, пока его не разбудил президент Украины Владимир Зеленский и сообщил о начале российской специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

По словам европейского чиновника, это произошло около 3:00 по брюссельскому времени (5:00 по мск).

«Это полномасштабное вторжение», — сказал украинский президент своему коллеге.

Боррель добавил, что после услышанного не спал всю ночь, общаясь с премьер-министрами европейских стран.

Ранее глава Евросовета заявил, что отказывается считать предложенные Китаем инициативы по урегулированию конфликта на Украине мирным планом, назвав его «документом о позиции».

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Алевтина Запольская
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