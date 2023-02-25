Украинские беспилотники атаковали город в Запорожье

Украинские беспилотники атаковали Днепрорудное в Запорожской области в ночь на 25 февраля

Украинские беспилотники атаковали город Днепрорудное в Запорожской области в ночь с 24 на 25 февраля. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате атаки ВСУ обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Была незначительно повреждена шахта лифта в доме по улице Ленина, около другой многоэтажки на этой же улице зафиксирован еще один взрыв.

«Сотрудники МЧС, полиции, коммунальных служб и администрации оценивают степень повреждений, чтобы приступить к выполнению оперативных ремонтных работ», — добавил Рогов.

Ранее Рогов предположил, что Вооруженные силы Украины стягивают силы в Днепропетровскую область для возможного наступления на запорожском направлении.