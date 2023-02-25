Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:02, 25 февраля 2023Бывший СССР

Украинские беспилотники атаковали город в Запорожье

Украинские беспилотники атаковали Днепрорудное в Запорожской области в ночь на 25 февраля

Фото: Telegram-канал Владимира Рогова

Украинские беспилотники атаковали город Днепрорудное в Запорожской области в ночь с 24 на 25 февраля. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате атаки ВСУ обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Была незначительно повреждена шахта лифта в доме по улице Ленина, около другой многоэтажки на этой же улице зафиксирован еще один взрыв.

«Сотрудники МЧС, полиции, коммунальных служб и администрации оценивают степень повреждений, чтобы приступить к выполнению оперативных ремонтных работ», — добавил Рогов.

Ранее Рогов предположил, что Вооруженные силы Украины стягивают силы в Днепропетровскую область для возможного наступления на запорожском направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Германия захотела использовать оставшиеся после «Северного потока-2» трубы
Украинские беспилотники атаковали город в Запорожье
Лукашенко рассказал о долгом общении с Путиным накануне вечером
Рост утечек пользовательских данных объяснили
Финансист высказался о реакции ЦБ на перегрев рынка недвижимости
Стало известно об отказе «Реала» посетить церемонию награждения ФИФА из-за Месси
Пропавшая без вести кошка воссоединилась с хозяйкой спустя девять лет
Убитая током лошадь в центре Москвы попала на видео
В Нидерландах раскрыли содержание десятого пакета антироссийских санкций ЕС
Генсек НАТО высказался о завершении конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.