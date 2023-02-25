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18:41, 25 февраля 2023Россия

Кириенко сравнил работу российских педагогов с линией фронта за будущее

Кириенко: учителя и воспитатели в России работают на «линии фронта за будущее»

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко сравнил работу учителей в России с линией фронта борьбы за будущее. Об этом он высказался на педагогической дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога», передает ТАСС.

«Не менее важно, что то, чем занимаются сегодня наши педагоги, — это тоже линия фронта, линия фронта за будущее», — заявил Кириенко. Он отметил, что учителя и педагоги выполняют важную государственную задачу, так как именно они воспитывают ценности подрастающего поколения.

«Будущее, конкурентоспособность, суверенитет России в том числе определяется тем, во что будет верить подрастающее поколение россиян, какие ценности они будут разделять, насколько они вырастут настоящими патриотами своей страны», — высказался первый заместитель руководителя АП.

Ранее Кириенко заявил, что российское образование после отказа от Болонской системы будет опираться на все лучшее, что есть в его традициях, в том числе советские стандарты. Также он отметил, что «в этом быстроменяющемся мире опираться только на опыт и наследие, ничего не меняя, не получится».

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Варвара Кошечкина
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