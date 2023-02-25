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17:28, 25 февраля 2023Бывший СССР

Воздушную тревогу второй раз за день объявили по всей Украине

Режим воздушной тревоги второй раз за 25 февраля объявлен на всей территории Украины

Фото: Ilya Cher / Unsplash

Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Согласно данным онлайн-карты, около 16:57 по московскому времени сигнал тревоги был объявлен во всех регионах Украины.

В первый раз за субботу, 25 февраля, воздушная тревога была объявлена по всей Украине около 10:22 по московскому времени.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Игорь Дмитров
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