Воздушную тревогу второй раз за день объявили по всей Украине

Режим воздушной тревоги второй раз за 25 февраля объявлен на всей территории Украины

Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Согласно данным онлайн-карты, около 16:57 по московскому времени сигнал тревоги был объявлен во всех регионах Украины.

В первый раз за субботу, 25 февраля, воздушная тревога была объявлена по всей Украине около 10:22 по московскому времени.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.