Стало известно о планах ПСЖ расстаться с лидерами клуба ради сокращения расходов

The Times: ПСЖ может расстаться с Мбаппе, Неймаром или Месси ради сокращения расходов

Стало известно о планах руководства «Пари Сен-Жермен» расстаться с некоторыми игроками клуба ради снижения расходов. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, летом 2023 года в клубе хотят сократить зарплатный фонд на 30 процентов. Это приведет к тому, что парижане могут прекратить сотрудничество как минимум с одним из лидеров команды — французом Килианом Мбаппе, аргентинцем Лионелем Месси или бразильцем Неймаром. Снижение затрат объясняется мировым соглашением с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому фэйр-плей.

24 февраля появилась информация, что Месси не намерен уменьшать сумму контракта в случае продолжения карьеры в ПСЖ. Ранее сообщалось, что он все больше думает о том, чтобы покинуть клуб и вместе семьей переехать в США, где у него есть дом.

19 декабря прошлого года стало известно также о желании Мбаппе покинуть «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года. Футболист выразил желание перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

