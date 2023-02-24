Стали известны требуемые Месси условия нового контракта с ПСЖ

Le Parisien: Месси не намерен идти на снижение зарплаты по новому контракту с ПСЖ

Стали известны условия, которые аргентинский нападающий Лионель Месси требует включить в новый контракт с «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, переговоры с парижанами затягиваются из-за обсуждения финансовой части соглашения. Отмечается, что Месси не намерен идти на снижение зарплаты. На данный момент он получает за сезон 38 миллионов евро после уплаты налогов.

Уточняется, что аргентинец не примет окончательное решение о продолжении сотрудничества с клубом до 8 марта. В этот день ПСЖ проведет второй матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Возможный вылет парижской команды из турнира может повлиять на планы Месси.

22 февраля журналист TyC Sports Гастон Эдул заявил, что Месси намерен остаться в Европе, потому что хочет одержать еще одну победу в Лиге чемпионов. «Он хочет быть однозначным кандидатом на получение "Золотого мяча" в августе, а также чтобы подойти к Кубку Америки-2024 в хорошем состоянии», — добавил Эдул.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.