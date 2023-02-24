Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
4:3
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
1:5
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
3:5
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
4:3
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
5:4
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Майнц
Сегодня
22:30 (Мск)
Боруссия М
Германия - Бундеслига|22-й тур
21:48, 24 февраля 2023Спорт

Стали известны требуемые Месси условия нового контракта с ПСЖ

Le Parisien: Месси не намерен идти на снижение зарплаты по новому контракту с ПСЖ
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Стали известны условия, которые аргентинский нападающий Лионель Месси требует включить в новый контракт с «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, переговоры с парижанами затягиваются из-за обсуждения финансовой части соглашения. Отмечается, что Месси не намерен идти на снижение зарплаты. На данный момент он получает за сезон 38 миллионов евро после уплаты налогов.

Материалы по теме:
«Он всегда был впереди» Умер легендарный Пеле. Каким запомнят Короля футбола болельщики всего мира?
«Он всегда был впереди»Умер легендарный Пеле. Каким запомнят Короля футбола болельщики всего мира?
29 декабря 2022
Месси на вершине. Аргентина выиграла чемпионат мира. Почему это был невероятный матч и лучший финал в истории?
Месси на вершине.Аргентина выиграла чемпионат мира. Почему это был невероятный матч и лучший финал в истории?
19 декабря 2022

Уточняется, что аргентинец не примет окончательное решение о продолжении сотрудничества с клубом до 8 марта. В этот день ПСЖ проведет второй матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Возможный вылет парижской команды из турнира может повлиять на планы Месси.

22 февраля журналист TyC Sports Гастон Эдул заявил, что Месси намерен остаться в Европе, потому что хочет одержать еще одну победу в Лиге чемпионов. «Он хочет быть однозначным кандидатом на получение "Золотого мяча" в августе, а также чтобы подойти к Кубку Америки-2024 в хорошем состоянии», — добавил Эдул.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о подготовке к военному захвату Крыма
Зеленский назвал условие для победы
Стали известны требуемые Месси условия нового контракта с ПСЖ
Команда СОБР Росгвардии взяла бронзу на международном чемпионате спецслужб
Небензя усомнился в способности США вернуть доверие России
Кремль раскрыл содержание разговора Путина и Эрдогана
Диетолог Гинзбург назвал лучшее масло для жарки
Пекин призвал Москву и Киев возобновить переговоры без предварительных условий
Макрон и Шольц просили Зеленского начать переговоры с Россией
США выделили Украине 10 миллиардов долларов на поддержку власти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.