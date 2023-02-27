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20:02, 27 февраля 2023Бывший СССР

Советник Зеленского предупредил украинцев о последствиях поражения

Советник президента Украины Подоляк допустил исчезновение страны после поражения

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк предупредил сограждан о последствиях проигрыша в конфликте с Россией. Об этом пишет издание «Политика Страны».

По мнению Подоляка, победой будет считаться возвращение Украины к границам 1991 года. Он заявил, что Киев не может себе позволить «повторно 2014 год». «Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать, нас будут убивать прямо на улицах», — заявил он.

Советник украинского лидера предположил, что Москва «придет сюда снова убивать людей», если не проиграет и не ответит никак юридически за свои действия. «Если хотите умереть молодыми, то не нужно идти до конца, если хотите быть героями, то нужно идти в победный финал», — подытожил Подоляк.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что примирение и сотрудничество России и Украины невозможно в ближайшие 100 лет. По его мнению, для перемирия «Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной».

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Варвара Кошечкина
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