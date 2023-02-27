Казахстан собрался прекратить экспорт газа

QazaqGaz: Казахстан может прекратить экспорт газа следующей зимой

Казахстан может прекратить экспорт газа следующей зимой, сказал зампред правления QazaqGaz по маркетингу Арман Касенов.

Дефицита топлива в стране не ожидается осенью и зимой 2024 года, если страна не собирается его экспортировать. По данным компании, в 2022 году объем потребления газа в Казахстане составил 21 миллиарда кубометров, экспорт — пять миллиардов кубометров. По прогнозу, к 2030 году объем потребления газа вырастет до 40 миллиарда кубометров.

«С учетом роста потребления газа внутри Казахстана QazaqGaz не может рассчитывать на экспорт»,— отметил Касенов. В QazaqGaz добавили, что даже с учетом роста спроса запасов газа Казахстану хватит более чем на 100 лет.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что страна не обсуждает с Россией и Узбекистаном возможность создания газового союза. Он пояснил, что взаимодействие в газовой сфере требует согласования трех сторон, но речь идет о рабочих вопросах, а о создании «какого-то союза абсолютно не было разговоров».