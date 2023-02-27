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19:43, 27 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с министром финансов США

Президент Украины Зеленский встретился в Киеве с министром финансов США Йеллен

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром финансов США Джанет Йеллен. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на встрече также присутствовала посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк. Зеленский поблагодарил американскую сторону за «системные шаги по наращиванию санкционного давления» на Россию и призвал к ужесточению рестрикций в отношении Москвы.

Ранее телеканал CNN сообщал о намерении президента Украины отправить США список необходимого Киеву вооружения. По данным источника телеканала, об этом Зеленский высказался в ходе встречи с главой комитета палаты представителей американского Конгресса по международным делам Майклом Макколом.

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Георгий Нестеров
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