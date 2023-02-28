Державший в плену беременную возлюбленную россиянин получил срок

Жителю Волгограда дали четыре года за избиение и удержание в плену беременной возлюбленной

В Волгограде 25-летнего местного жителя осудили на четыре года за избиение и удержание в плену беременной женщины, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным надзорного ведомства, в ночь на 18 декабря 2021 года он поссорился с возлюбленной, которая рассказала ему, что ждет ребенка. Отрицая отцовство, россиянин стал избивать потерпевшую, после чего запер ее в квартире. В течение нескольких дней он не давал ей общаться с родственниками и не позволял выйти на улицу, а также продолжал издеваться.

Спустя время жертве удалось позвонить матери, та вызвала полицию. Стражи порядка освободили россиянку, однако из-за телесных повреждений у нее случился выкидыш.

В ходе расследования мужчина частично признал вину в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Калининграде суд дал 20 лет колонии мужчине, задушившему беременную сожительницу.