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20:05, 28 февраля 2023Силовые структуры

Державший в плену беременную возлюбленную россиянин получил срок

Жителю Волгограда дали четыре года за избиение и удержание в плену беременной возлюбленной

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Волгограде 25-летнего местного жителя осудили на четыре года за избиение и удержание в плену беременной женщины, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным надзорного ведомства, в ночь на 18 декабря 2021 года он поссорился с возлюбленной, которая рассказала ему, что ждет ребенка. Отрицая отцовство, россиянин стал избивать потерпевшую, после чего запер ее в квартире. В течение нескольких дней он не давал ей общаться с родственниками и не позволял выйти на улицу, а также продолжал издеваться.

Спустя время жертве удалось позвонить матери, та вызвала полицию. Стражи порядка освободили россиянку, однако из-за телесных повреждений у нее случился выкидыш.

В ходе расследования мужчина частично признал вину в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Калининграде суд дал 20 лет колонии мужчине, задушившему беременную сожительницу.

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Елизавета Новикова
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