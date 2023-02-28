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12:10, 28 февраля 2023Ценности

74-летняя певица показала фигуру в облегающем боди

74-летняя певица Грейс Джонс показала фигуру в облегающем боди бренда Wolford

Фото: Richard Phibbs / @wolford

Американская певица, актриса и модель Грейс Джонс приняла участие в съемке рекламной кампании бренда одежды Wolford и удивила фанатов. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом снимке 74-летняя знаменитость позирует в боди, украшенном анималистичным принтом. Ее образ дополняют перчатки, остроносые туфли на шпильке и шляпа.

Поклонники Джонс восхитились ее моложавой внешностью и фигурой, отметив, что она находится в отличной форме. «Не постарела за 40 лет», «Она показала такую замечательную вещь на своем шикарном теле», «Икона!», «Зашел посмотреть на единственную и неповторимую Грейс Джонс», «Она — невероятная сила», — высказывались они.

Ранее американская модель и актриса Молли Симс раскрыла секрет своей стройной фигуры. 49-летняя телезвезда рассказала, что регулярно пьет костный бульон, чтобы сохранять моложавую внешность вопреки возрасту. Также, по ее словам, данный продукт улучшает сон, а также полезен для суставов.

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Мария Винар
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