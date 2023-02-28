Названы самые экзотичные запросы на страхование

«Ренессанс страхование»: россияне рассказали о самых необычных запросах на страхование

Самые необычные запросы россиян на страхование в январе 2023 года были связаны с частями тела, негативом в новостях, еще не приобретенными вещами, а также с возможным повышением цен. Такие причины обращения за полисом назвали граждане, опрошенные группой «Ренессанс страхование», материал исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики компании выделили топ-10 неординарных причин обращения за полисом, среди которых есть запрос на защиту от еще не купленного автомобиля, неполучения выигрыша в лотерею, повышения цен на бензин, а также возмещение последствий разочарования в людях и от «разбитого сердца». Такие запросы компания оценивает как неисполнимые.

При этом некоторые экзотичные страховые договоры все-таки заключались. Например, в 2022 году клиенты хотели застраховать собственную коллекцию вина, колеса автомобиля, а также защитить ребенка от несдачи ЕГЭ на нужное число баллов и получить полис только на входную дверь в квартиру.

Согласно опросу, большинство россиян согласны заплатить за необычный страховой полис не более 20 тысяч рублей (66 процентов). Около 17 процентов респондентов готовы отдавать за страховку от 50 до 100 тысяч.

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Участники исследования проживают в крупных городах России.

Россияне также хотели бы иметь возможность застраховаться от некоторых ситуаций на работе, а в качестве компенсации за них получать дополнительные выплаты. Например, страховыми случаями могли бы считаться перегрузка рабочими задачами и высокий уровень усталости после рабочего дня, считают респонденты опроса группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Зарплата.ру».