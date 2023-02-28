69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
13:14, 28 февраля 202369-я параллель

В российском регионе сняли уникальное красное северное сияние

Житель Чукотки сфотографировал уникальное красное северное сияние

Фото: Telegram-канал «Зенин Борис | Чукотка»

Житель поселка Эгвекинот Чукотского автономного округа Борис Зенин снял на фото уникальное красное северное сияние. Кадры россиянин опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам мужчины, ему никогда не доводилось видеть сияния этого цвета.

«Честно признаюсь, зеленое сияние — видел, розовое, хоть и не в таком количестве, — тоже видел, но красное — первый раз», — рассказал он.

Фото: Telegram-канал «Зенин Борис | Чукотка»

Ранее аналогичное явление заметили в республике Коми.

Красные оттенки северного сияния появляются во время интенсивных магнитных бурь. Такой цвет обусловлен свечением атомов кислорода на высотах между 150 и 500 километрами над поверхностью земли

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Кремль анонсировал «серьезный разговор» на коллегии ФСБ с Путиным
На Западе заявили о поддержке России большей частью Южного полушария
Мужчина проигнорировал свадьбу сына и провел вечер с его бывшей женой
В Минобороны объяснили закрытие воздушного пространства над аэропортом Пулково
В районе Артемовска заметили танки Leopard
Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Российская модель оказалась в больнице после обращения к частному косметологу
Российский подросток предстанет перед судом за убийство 15-летнего знакомого
Роскомнадзор проверит публикации «ЧВК Редан» в соцсетях
Обвиненного в вандализме из-за антивоенных надписей россиянина поймали в Армении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.