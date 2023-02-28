В российском регионе сняли уникальное красное северное сияние
Житель Чукотки сфотографировал уникальное красное северное сияние
Житель поселка Эгвекинот Чукотского автономного округа Борис Зенин снял на фото уникальное красное северное сияние. Кадры россиянин опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам мужчины, ему никогда не доводилось видеть сияния этого цвета.
«Честно признаюсь, зеленое сияние — видел, розовое, хоть и не в таком количестве, — тоже видел, но красное — первый раз», — рассказал он.
Ранее аналогичное явление заметили в республике Коми.
Красные оттенки северного сияния появляются во время интенсивных магнитных бурь. Такой цвет обусловлен свечением атомов кислорода на высотах между 150 и 500 километрами над поверхностью земли