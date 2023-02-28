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10:32, 28 февраля 2023Интернет и СМИ

МЧС опровергло объявление воздушной тревоги

МЧС России заявило, что по ряду каналов из-за взлома серверов объявили воздушную тревогу

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

МЧС опровергло объявление воздушной тревоги и заявило, что сообщения о воздушной тревоге в теле- и радиоэфирах прозвучали из-за взлома. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

В заявлении МЧС говорится, что прозвучавшая в эфире радиостанций и телеканалов информация об объявлении воздушной тревоги в некоторых регионах страны стала результатом взлома серверов.

«МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!» — отмечается в сообщении министерства.

Утром 28 февраля эфир ряда российских телеканалов и радиостанций прервало фейковое сообщение о воздушной тревоге и просьбе проследовать в укрытие. В опубликованных роликах с ложным сообщением женский голос под звук сирен заявляет об угрозе ракетного удара и просит проследовать в укрытие. Фейковые сигналы тревоги прозвучали на телевидении и радио в Подмосковье, Ленинградской, Свердловской и Белгородской областях, в Воронеже, Казани и Тольятти.

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Олег Давыдов
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