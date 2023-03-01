Стало известно о попытке Саркози довести Меркель до слез

Politico: Саркози едва не довел Меркель до слез во время финансового кризиса 2008-го

Глава минэкономики Франции Брюно Ле Мэр вспоминает, как однажды бывшая канцлер Германии Ангела Меркель чуть не расплакалась, когда пыталась быстро создать совместный фонд поддержки европейских банков во время финансового кризиса 2008 года. Об этом стало известно изданию Politico.

Утверждается, что до слез ее едва не довел экс-президент Франции Николя Саркози, настаивавший на создании такого фонда. Как вспоминает Ле Мэр, Меркель говорила французскому политику: «Николя, я не так могущественна, как ты».

В 2008-м правительством ФРГ был создан Специальный фонд для стабилизации финансового рынка с объемом инвестиций в 480 миллиардов евро, он действовал до 2015 года. Средства направили на спасение близких к банкротству банков.

Во время кризиса Саркози не раз настаивал на том, что Париж и Берлин должны быть на передовой борьбы с его последствиями.