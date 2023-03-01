Российский адмирал рассказал о подготовке ВСУ боевых пловцов

Адмирал Комоедов заявил, что ВСУ могут готовить боевых пловцов для совершения диверсий

Бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов в беседе с Ura.ru рассказал о возможной подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) боевых пловцов в Николаеве. По его словам, их основной задачей может стать совершение диверсий в Крыму.

«Если они подготавливают в Николаеве, то их зона действия будет Крым. Это будет, в том числе, наше побережье», — заявил он.

Адмирал уточнил, что для этих целей привлекаются военные из состава ВМС Украины, а курировать их работу будут специалисты из Великобритании и США. Он добавил, что боевых пловцов будут готовить к выполнению различных задач — как под водой, так и на земле и в воздухе. Комоедов отметил, что они умеют пользоваться любыми видами оружия и их главной целью будет совершение диверсий против находящихся в порту гидротехнических сооружений, доков, входов в базы и кораблей которые стоят на рейдах или у причала.

Ранее избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что государства НАТО в перспективе должны поставить Украине боевую авиацию и ускорить поставки танков. По его словам, боевые самолеты надо поставить ВСУ в 2023 году.