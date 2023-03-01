В Чехии призвали к поставкам истребителей Украине в перспективе от полугода

Президент Чехии Павел призвал к поставкам истребителей Украине в перспективе от полугода

Государства НАТО должны поставить Украине боевую авиацию в перспективе и ускорить поставки танков, в интервью немецкому изданию Die Zeit заявил выигравший в январе выборы президента Чехии Петр Павел.

По его словам, боевые самолеты надо поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) в 2023 году. «Мы говорим о полугоде или больше. Потому что это требует подготовки специалистов, летного и наземного персонала, логистики, наземной безопасности», — уточнил политик.

Президент призвал ускорить поставку такого оружия, как танки и системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в обозримом будущем Вашингтон не видит решения в вопросе по поводу отправки Украине истребителей F-16.