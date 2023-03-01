Москвич задохнулся в лифте жилого дома на северо-востоке города

Москвич задохнулся в лифте жилого дома на северо-востоке города. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, мужчина погиб, так как находился в лифте во время пожара. Возгорание возникло в 17-этажном доме в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы.

Известно, что из здания удалось эвакуировать несколько жителей.

Ранее в Санкт-Петербурге 25-летняя посетительница одного из ТЦ ехала в лифте, когда кабина неожиданно отключилась от сети. Она попробовала выбраться самостоятельно из обесточенного лифта, но сорвалась в шахту с высоты около шести метров. ТЦ закрылся, из-за чего россиянке пришлось провести там всю ночь.