МИД призвал Запад обратить внимание на новые данные по делу о «Северных потоках»

Замглавы МИД РФ призвал Запад не игнорировать новые данные по делу о «Северных потоках»

Запад не должен игнорировать новые данные по делу о взрывах на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его цитирует РИА Новости.

«Мы решительно призываем США и ряд их союзников прекратить препятствовать этому в циничной манере, не позволяя этому произойти», — сказал дипломат, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать расследование американского журналиста и правозащитника Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков».

По словам Рябкова, для Кремля «было очевидно, что американцы и еще несколько стран стоят за этим» еще до того, как появилось расследование Херша. «Все это время, все эти месяцы, пока продолжалось расследование, мы старались получить какое-то объяснение, но не были допущены к нему», — добавил замглавы российского МИД.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад отказался отразить в декларации «Группы двадцати» (G20) необходимость честного расследования взрывов на «Северных потоках».

26 сентября 2022 года стало известно, что на обеих нитках «Северного потока» упало давление. То же случилось и на газопроводе «Северный поток-2». Во вторник морское управление Дании объявило о двух утечках близ «Северного потока»: их обнаружили к северо-востоку от острова Борнхольм. Nord Stream AG констатировала, что сроки восстановления ниток морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно.