В небе над Кубанью заметили «планетарный поцелуй»

Жители Кубани заметили в небе над регионом «планетарный поцелуй»

В небе над Кубанью заметили редкое явление «планетарный поцелуй» — планеты Юпитер и Венера сближаются и образуют тесную пару. Об этом сообщает ГТРК «Кубань».

Отмечается, что со временем планеты будут сиять ярче, а их ореолы почти объединятся. Увидеть явление можно без телескопов и биноклей, но при чистом небе. Самую яркую картину можно наблюдать вечером.

«В западной части горизонта мы сможем наблюдать две яркие планеты. Венера и Юпитер сближаются на самое короткое расстояние. Между ними поместится диск Луны. Бывают, правда, и более тесные сближения. Но такое явление романтически называют "поцелуй Венеры"», — рассказал астроном Александр Иванов.

Ранее сообщалось, что открытая в марте 2022 года комета C/2022 E3 (ZTF) подошла максимально близко к Земле. В последний раз C/2022 E3 (ZTF) пролетала недалеко от Земли 50 тысяч лет назад.

