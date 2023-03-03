В Нижегородской области создали онлайн-карту монументального искусства СССР

Онлайн-карту объектов советского монументально-декоративного искусства создали в России

Специальный портал с онлайн-картой объектов советского монументально-декоративного искусства запустили в Нижегородской области. Как уточнили в пресс-службе правительства области, авторами проекта стали искусствовед Светлана Никольская и глава культурно-просветительского центра «Я знаю» Александр Казарин.

Отмечается, что на карте отметили 179 объектов, которые были созданы на территории Горьковской области с 1952-го по 1989 год и сохранились до настоящего времени. В перечне таких объектов фигурируют мозаики, декоративные панно, рельефы и сграффито.

Рассказывая об упомянутых достопримечательностях, руководитель проекта Александр Казарин допустил, что многие из них станут неожиданным открытием даже для местных жителей.

«Все объекты были проверены нами лично. Они и сейчас существуют, и все доступны для осмотра, кроме одного панно в Сарове», — добавил он.