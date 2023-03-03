ФСБ задержала двоих жителей Казани за финансирование террористов

ФСБ задержала двоих жителей Казани по подозрению в финансировании террористов

Сотрудники ФСБ и МВД задержали двоих жителей Казани, подозреваемых в финансировании террористических организаций «Исламское государство» и «Хайат Тахрир аш-Шам» (обе запрещены в России). Об этом сообщает издание «Известия».

По данным спецслужбы, задержанные систематически отправляли денежные средства на банковские карты участников террористических организаций для осуществления ими своей деятельности. Издание публикует оперативное видео ФСБ.

На кадрах видны бойцы спецназа ФСБ, которые ведут подозреваемых.