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11:17, 3 марта 2023Силовые структуры

ФСБ задержала двоих жителей Казани за финансирование террористов

ФСБ задержала двоих жителей Казани по подозрению в финансировании террористов

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Сотрудники ФСБ и МВД задержали двоих жителей Казани, подозреваемых в финансировании террористических организаций «Исламское государство» и «Хайат Тахрир аш-Шам» (обе запрещены в России). Об этом сообщает издание «Известия».

По данным спецслужбы, задержанные систематически отправляли денежные средства на банковские карты участников террористических организаций для осуществления ими своей деятельности. Издание публикует оперативное видео ФСБ.

На кадрах видны бойцы спецназа ФСБ, которые ведут подозреваемых.

Любовь Ширижик
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