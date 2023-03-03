Появились подробности об убитом диверсантами под Брянском мужчине

Глава села под Брянском рассказал, что убитый ДРГ мужчина работал в котельной в школе

Мужчина, убитый во время атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в селе Любечане Климовского района Брянской области, работал оператором газовой котельной в средней школе. Подробности о погибшем в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал глава расположенного рядом села Новый Ропск Николай Самусев.

По его словам, мужчина ехал со смены, когда перестал выходить на связь. «О нем ничего не было известно. Потом выяснилось, что он был [убит] в машине, изрешеченной [пулями]», — рассказал Самусев.

Он также сообщил, что проникшие на территорию Любечан диверсанты стреляли по мирным жителям и фотографировались. В результате нарушителям удалось дойти до местного фельдшерско-акушерского пункта.

Кроме того, в беседе с журналистом Самусев заявил, что на территорию сел Любечане и Сушаны проникли две разные ДРГ, о чем местные власти сообщили пограничникам. Как утверждает чиновник, изначально к нему поступила информация о том, что диверсанты зашли на территорию Любечан, а в восемь утра послышались звуки выстрелов. Позже стало известно, что вооруженные люди с желтыми повязками замечены в Сушанах.