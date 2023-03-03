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11:28, 3 марта 2023Мир

В России высказались о будущем зерновой сделки

Сенатор Джабаров допустил прекращение действия зерновой сделки

Фото: Daniel Acker / Reuters

Зерновая сделка может прекратить свое существование, если западные страны не изменят позицию по отношению к России. Так о будущем соглашения по вывозу зерна из портов в зоне конфликта в разговоре с «Лентой.ру» высказался первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Эта сделка была заключена в обмен на нашу позитивную позицию, у нас тоже появились права на вывоз зерна, а самое главное — право на вывоз наших удобрений. Более того, мы эти удобрения не продаем, а бесплатно отдаем африканским нуждающимся странам. Свою часть по вывозу зерна они выполнили, причем зерно пошло не беднейшим странам, а достаточно развитым, например, Испании, Италии, другим странам. А про нас они забыли, поэтому ради чего нам заниматься подобной деятельностью? Я считаю, это совершенно несправедливо. Постоянная попытка обмануть Россию вошла уже в привычку у западных стран. Пока мы не получим четкие гарантии, что наши условия тоже будут выполняться, сделку продлевать смысла нет», — сказал сенатор.

Сделка может прекратить свое существование, если западные страны не изменят свою позицию

Владимир Джабаровсенатор Совфеда

Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта.

Проблемы с зерновой сделкой

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам, вопрос продления зерновой сделки зашел в тупик. «Нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки. Необходимо в сжатые сроки урегулировать эти моменты», — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что переговорный процесс со стороны Турции и ООН не останавливался, предлагаются различные инициативы, варианты.

2 марта МИД России констатировал, что зерновая сделка не работает. Причиной этого ведомство назвало саботаж западными странами меморандума Россия — ООН. «Очевидно, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей», — отметили в МИД.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что страны «Большой двадцатки» (G20) призвали Россию продлить соглашение. «Россия к настоящему времени отказалась дать обязательства по ее возобновлению. Сигнал, который послали сегодня страны, был ясен: расширьте и укрепите зерновую сделку немедленно», — сказал он.

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История зерновой сделки

Соглашение по экспорту продовольствия с территории Украины было заключено 22 июля на 120 дней в Стамбуле. Его подписали Турция, Россия, Украина и ООН. Документ предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Россия обязалась не атаковать эти порты и украинские корабли, сопровождающие транспортные суда.

В конце октября Минобороны России сообщило о выходе из зерновой сделки после атаки дронов Вооруженных сил Украины на Черноморский флот в Севастополе. Позднее в ведомстве заявили о возобновлении участия Москвы в инициативе после того, как Киев предоставил письменные гарантии.

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Варвара Кошечкина
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