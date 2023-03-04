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23:57, 4 марта 2023Мир

Иран согласился сотрудничать с МАГАТЭ по ядерной сделке

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о согласии Ирана на мониторинг своих ядерных объектов

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Иран «на высоком уровне» заявил МАГАТЭ о готовности решать существующие проблемы. Его слова опубликованы на сайте организации.

По итогам визита в Тегеран Гросси заявил, что Иран согласился сотрудничать с МАГАТЭ по ядерной сделке. Кроме того, страна разрешила агентству осуществлять мониторинг ядерных объектов и обещала открыть к ним доступ. Детали соглашения стороны обсудят в ходе дальнейших переговоров, которые также пройдут в Тегеране в ближайшее время.

Также Иран согласился сотрудничать с МАГАТЭ по вопросу данных об обогащении урана в стране до 84 процентов.

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Марина Совина
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