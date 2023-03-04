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22:34, 4 марта 2023Мир

МАГАТЭ заявило об отсутствии данных о производстве Ираном ядерного оружия

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: у агентства нет данных о производстве Ираном ядерного оружия
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Georges Schne / Globallookpress.com

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, у организации нет данных, которые могли бы подтвердить, что Иран собирается произвести ядерное оружие, сообщает ТАСС.

Он отметил, что МАГАТЭ в курсе того, что у Ирана имеется обогащенный до 20 процентов и 60 процентов материал, который можно использовать для производства ядерного оружия. При этом Гросси подчеркнул, что его наличие не говорит о том, что исламская республика занимается чем-то подобным. По его словам, ни агентство, ни кто-либо еще не располагает данными о намерениях Ирана произвести ядерное оружие.

Ранее Гросси рассказал, что Иран не обязан разъяснять организации причины обогащения урана до 60 процентов. Однако он подчеркнул, что при этом МАГАТЭ должно быть допущено к осуществлению проверок на иранских ядерных объектах.

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Марина Совина
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