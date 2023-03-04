Депутат назвал поездку министра обороны в зону спецоперации крайне полезной

Депутат Михаил Делягин назвал поездку министра обороны в зону СВО крайне полезной

Инспекционная поездка Шойгу на передовой пункт управления группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении, о котором сообщила пресс-служба Министерства обороны, — крайне полезное и нужное именно сейчас дело. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал экономист, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин, комментируя визит министра обороны в место дислокации группировки войск «Восток».

По словам Михаила Делягина, именно в условиях тяжелых боев и провокаций фашистов необходимо уделять особое внимание подъему боевого духа бойцов — в том числе и такими поездками, демонстрирующими активность и добросовестность командования, его внимание к нуждам Вооруженных Сил.

«Награды, врученные Шойгу, — важная мотивация и поддержка, как и слова, сказанные на фронте, обращенные не только к солдатам и офицерам, но и к медикам, работникам тыловых подразделений, волонтерам. Кроме того, подобные визиты сами по себе, помимо понятного морально-психологического эффекта, встряхивают и активизируют управление на местах (хотя Мурадова вряд ли надо дополнительно активизировать, но это может касаться нижестоящих звеньев), ускоряет решение вопросов

снабжения и обеспечения, улучшает общую организацию», — отметил депутат.

Да и сам министр обороны, по его словам, наверняка увидел на примере даже лучших подразделений системные проблемы, которые надо решать безотлагательно и в масштабах всех Вооруженных Сил, — а время для этого как раз есть до завершения весенней распутицы.

«Не стоит забывать и о том, что инспекционные поездки такого рода эффективно развеивают навязшие в зубах провокации о состоянии здоровья тех или иных руководителей, оказывая дополнительное мотивирующее воздействие на не только фронт, но и тыл», — резюмировал Михаил Делягин.