Экс-президент Грузии Саакашвили заявил о потере веса почти в два раза и повреждении мозга

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о своем состоянии здоровья. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Bild.

Саакашвили рассказал о своем самочувствии и заявил о потере веса почти в два раза. По его словам, когда он уезжал из Киева, масса его тела составляла 120 килограммов, а сейчас — 65. Экс-президент также пожаловался на ужасную боль во всем теле и сообщил, что результаты МРТ свидетельствуют о повреждении мозга.

«Я полностью прикован к постели, часто теряю сознание. Многие удивляются, что я до сих пор жив», — подчеркнул он.

Политик добавил, что его общая симптоматика соответствует отравлению тяжелыми металлами, с которым не могут справиться местные врачи.

2 марта апелляционный суд Тбилиси отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. По словам врача Георгия Григолии, политик находится в критическом состоянии. Он проходит лечение в тбилисской клинике.

В 2021 году Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет жизни в эмиграции. На родине его заочно приговорили к шести годам тюрьмы за убийство банкира и избиение чиновника. Его также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007-м.