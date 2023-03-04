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23:29, 4 марта 2023Бывший СССР

Саакашвили рассказал о своем самочувствии

Экс-президент Грузии Саакашвили заявил о потере веса почти в два раза и повреждении мозга
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили . Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о своем состоянии здоровья. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Bild.

Саакашвили рассказал о своем самочувствии и заявил о потере веса почти в два раза. По его словам, когда он уезжал из Киева, масса его тела составляла 120 килограммов, а сейчас — 65. Экс-президент также пожаловался на ужасную боль во всем теле и сообщил, что результаты МРТ свидетельствуют о повреждении мозга.

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«Я полностью прикован к постели, часто теряю сознание. Многие удивляются, что я до сих пор жив», — подчеркнул он.

Политик добавил, что его общая симптоматика соответствует отравлению тяжелыми металлами, с которым не могут справиться местные врачи.

2 марта апелляционный суд Тбилиси отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. По словам врача Георгия Григолии, политик находится в критическом состоянии. Он проходит лечение в тбилисской клинике.

В 2021 году Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет жизни в эмиграции. На родине его заочно приговорили к шести годам тюрьмы за убийство банкира и избиение чиновника. Его также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007-м.

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Марина Совина
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