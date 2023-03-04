В «Росэнергоатоме» объяснили провокацию ВСУ рядом с Запорожской АЭС

Карчаа: ВСУ устроили провокацию рядом с ЗАЭС, добиваясь демилитаризации объекта

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Соловьев Live» объяснил, с какой целью военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили провокацию с обстрелом российской охраны инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). По его словам, таким образом Киев старается помешать созданию зоны безопасности вокруг объекта, вместо этого добиваясь его демилитаризации.

«Мне кажется, что все же за этими нечистоплотными играми, направленными на обострение информационного поля вокруг ЗАЭС, стоит задача вывести нас на переговоры о зоне демилитаризации», — заявил он.

Карчаа уточнил, что сам объект не представляет интереса для киевских властей, однако для них ЗАЭС является инструментом для решения политических и военных задач, а также манипулирования общественным мнением.

Он уточнил, что Украина хочет добиться запрета на артобстрелы в районе расположения объекта, заодно включив в него мораторий на на любую артиллерийскую активность вокруг зоны Запорожской АЭС. Карчаа подчеркнул, что в этом случае может сложиться та же ситуация, что и с Минскими соглашениями, когда ВСУ начнут нарушать договоренности, а Украина откажется нести за это ответственность.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев не готов реализовать инициативу МАГАТЭ о создании защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.