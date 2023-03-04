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22:36, 4 марта 2023Мир

В США оценили вероятность выдвижения Трампа на выборы президента

Сенатор-демократ Мерфи: республиканцы выдвинут Трампа на выборы президента в 2024 году
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи прокомментировал, какую кандидатуру выдвинут на выборы главы государства в 2024 году его коллеги из Республиканской партии. Об этом он высказался в беседе с телеканалом NBC.

Мерфи оценил вероятность выдвижения экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства и подчеркнул, что, скорее всего, республиканцы предложат его кандидатуру. Он подчеркнул, что не купится на «этот нарратив, что Республиканская партия готова двигаться дальше».

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«Нет сомнений в том, что [президент] Джо Байден с его давней историей успеха, способностью общаться с американским народом и предыдущей победой над Трампом является нашим сильнейшим кандидатом», — отметил Мерфи.

Сенатор добавил, что Байден является «будущим Демократической партии США». Он выразил нетерпение, когда действующий американский лидер начнет участвовать в президентской гонке. «На мой взгляд, он — наш лучший кандидат», — заключил Мерфи.

Ранее Трамп официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года. При этом издание Fox News представило список кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию экс-главе государства. Среди них — вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис.

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Марина Совина
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