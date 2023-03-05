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11:34, 5 марта 2023Среда обитания

Названы сорвавшие согласование зеленого закона компании

Bloomberg: Porsche и Ferrari сорвали одобрение закона, предусматривающего запрет ДВС в ЕС

Фото: Stefzn / Unsplash

Немецкая Porsche и итальянская Ferrari добиваются исключения так называемого углеродно-нейтрального топлива из законопроекта, предусматривающего запрет двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщает Bloomberg.

Автоконцерны являются одними из главных представителей автопромышленности в регионе и оказывают серьезное влияние на принятие каких-либо решений на уровне правительства. Такой шаг потряс Брюссель, отмечает агентство, поскольку компании потребовали от Евросоюза отказаться от проекта всего за несколько дней до его одобрения. В настоящее время вновь поднят вопрос о зеленом топливе, которое оказалось слишком дорогим для больших автопарков.

О том, что Германия и Италия в последний момент сорвали согласование проекта, 3 марта написала газета Financial Times. Отказ от принятия запрета на ДВС может вызвать серьезные проблемы в достижении нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году в ЕС.

Закон планируют ввести в Евросоюзе с 2035 года, в прошлом году его согласовали все страны блока, а в феврале текущего года он был одобрен Европарламентом. Так, с 2035 года новые легковые автомобили не должны производить выбросы углекислого газа — объем CO2 должен сократиться на 100 процентов относительно показателей 2021 года. При этом к 2030 году выбросы решили снизить на 55 процентов.

Мария Грушко
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