В США усомнились в возможности Украины долго протянуть в конфликте

Колумнист The Standard Муфука: Украина не сможет долго протянуть в конфликте с Россией

Украина раньше России столкнется с нехваткой людей и оружия, и это понимают и американские власти, в связи с чем уже стягивают в Польшу свои прокси-силы. Так считает зимбабвийский колумнист The Standard, живущий в США, Кеннет Муфука.

«В долгосрочной перспективе Россия доказала, что нет ничего такого, что производит Запад, чего нельзя было бы сделать в Китае и Японии. Это большая потеря для США», — считает Муфука, комментируя усилия Вашингтона и других стран по давлению на Москву.

США уже несут 90 процентов бремени конфликта, считает автор, а меж тем возможности Киева протянуть в конфликте дольше крайне низки. Кроме того, Россию поддерживают «обиженные на гегемонию США страны» — Китай, Иран, Сирия, Белоруссия и Северная Корея. При этом противники поддержки Киева в США говорят о том, что украинцев «приносят в жертву на платформе гегемонии США в Азии» и делают полигоном для испытания американского оружия.

«Фрейдистская ошибка [президента США Джо] Байдена из его речи: "Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она существует"», — заключил Муфука.

Ранее журналисты New York Post констатировали, что главе Белого дома не удалось убедить жителей Соединенных Штатов в необходимости безоговорочной поддержки Киева.