В New York Post сочли стратегию президента Байдена на Украине провальной

В США стратегию президента Джо Байдена на Украине сочли провальной. О такой позиции заявили журналисты New York Post, констатировавшие, что главе Белого дома не удалось убедить жителей Соединенных Штатов в необходимости безоговорочной поддержки Киева.

«Украина может оказаться еще одним эффектным провалом Байдена. Вместо того чтобы убеждать американцев в необходимости поддержки Украины, Байден со старательностью школьного хулигана продвигает свои внутренние интересы и интересы своей партии», — полагают в New York Post.

В качестве доказательства этой версии журналисты приводят данные различных опросов, которые доказывают снижение интереса как к теме, так и к вопросу поставок оружия в Киев. В частности, поддержка мнения о том, что Вашингтон должен продолжать играть одну из главных ролей в конфликте, упала с 32 до 26 процентов по состоянию на январь 2023 года. Одновременно 46 процентов опрошенных хотят понимать некие временные рамки помощи Украине, а в вопросе поставок оружия количество солидарных с позицией правящей партии американцев сократилось с 60 до 48 процентов.

При этом авторы материала признают, что недавний неожиданный визит Байдена в Киев действительно поднял моральный дух Вооруженных сил Украины (ВСУ), но практически никак не сказался на общественном мнении внутри Соединенных Штатов.

Тем временем экономист Райан МакМейкен назвал неверными все прогнозы Запада о развитии ситуации на Украине и скором крахе России. В своей статье для портала Института Людвига фон Мизеса он заявил, что Россия выстояла под санкционным давлением, не планировала захват Европы, а также не стала изгоем на мировой арене.