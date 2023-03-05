В ДНР сообщили о задержании шестерых подростков в Макеевке

В МВД ДНР заявили, что пресекли в Макеевке незаконное собрание подростков от 7 до 18 лет

В Макеевке правоохранители пресекли незаконное собрание подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы МВД Донецкой народной республики.

По данным ведомства, в субботу, 4 марта, несовершеннолетние собрались в центре города. В ходе незаконной акции были задержаны шесть подростков, с ними проведена профилактическая беседа.

О субкультуре «ЧВК Редан» стало широко известно после массовых драк ее сторонников в российских торговых центрах с «офниками». После инцидентов прошли задержания, полиция также организовывала облавы на состоящих в движении подростков. Участники субкультуры «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы, на их одежде изображена цифра 4. Название этого объединения взято из манги и аниме Hunter x Hunter, в которых присутствует незаконное сообщество «Геней Редан».