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15:50, 5 марта 2023Бывший СССР

В Запорожье заявили о подготовке ВСУ к наступлению на юге

Рогов заявил, что ВСУ формируют ударную группировку для наступления на юге

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время формируют ударную группировку для наступления на юге. Об этом в воскресенье, 5 марта, заявил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Речь идет о подготовке весеннего наступления на освобожденную часть Запорожской области с целью выхода к побережью Азовского моря. Основная задача — рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым», — рассказал Рогов.

Он уточнил, что пока основные резервы ВСУ концентрируются в Днепропетровской области, однако ряд подразделений украинской армии располагается и в части Запорожской области, которая находится под контролем Киева, — при этом туда продолжают перебрасывать военнослужащих.

«На сегодня туда уже перебросили порядка 12 тысяч человек. Велика вероятность, что боевики Зеленского решатся пойти в наступление в конце марта — в начале апреля», — отметил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что украинские власти за последние дни перебросили в подконтрольные Киеву районы Запорожской области тысячи бойцов ВСУ, которые прошли обучение в Великобритании.

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Варвара Кошечкина
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