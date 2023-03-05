Стилист дала совет россиянкам выглядеть стройнее с помощью одежды

Стилист Мария Абабкова посоветовала россиянкам присмотреться к платьям свободного кроя

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова дала совет россиянкам выглядеть стройнее с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Специалист рассказала, какую ошибку допускают многие женщины при подборе платьев. По ее мнению, обтягивающие фасоны способы подчеркнуть проблемные части тела. В связи с этим эксперт посоветовала присмотреться к моделям более свободного кроя.

«Обтягивать ни в коем случае нельзя. Потому что у кого-то просто большая грудь и живот, а у кого-то бедра большие. Соответственно, проблемную зону мы не обтягиваем. Свободный силуэт должен быть», — отметила собеседница издания.

В июле 2022 года бельевой стилист и руководитель студии подбора нижнего белья «Бралогия» Евгения Кричмара назвала россиянкам способы замаскировать живот в купальнике. По мнению эксперта, скрыть проблемную зону помогут такие элементы пляжной одежды, как драпировки и диагональные полосы. Кроме того, визуально вытянуть силуэт и скорректировать фигуру можно с помощью монокини (слитного купальника).