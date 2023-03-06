Раскрыто хищение 100 миллионов рублей на стройке ледовой арены в Новосибирске

МВД возбудило дело о хищении 100 млн руб при строительстве ледовой арены в Новосибирске

Следователь МВД возбудил уголовное дело в связи с хищением 100 миллионов рублей при строительстве ледовой арены в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В рамках расследования задержан Михаил Волович, гендиректор компании «Строймонтаж», являвшейся подрядчиком объекта. Его подозревают в мошенничестве с целью хищения бюджетных средств. Он этапирован из Москвы в Новосибирск.

По данным следствия, Волович причастен в перечислению денег субподрядчику на выплату зарплаты сотрудникам. В Москве по делу были проведены обыски.

Ледовый дворец спорта был построен для проведения матчей международного молодежного чемпионата мира по хоккею. 30 декабря 2022 года он был введен в эксплуатацию, однако спортивные мероприятия там еще не проводились.