Описаны новые возможности нейросетей в московских медучреждениях

Вице-мэр Ракова: в Москве ИИ теперь может искать 9 патологий одновременно на одном снимке

В Москве расширили возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта (ИИ) — теперь на компьютерной томограмме он одновременно может выявить до девяти патологий. Новые возможности нейросетей, которые помогают врачам в столичных медучреждениях, описала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, помимо признаков рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира, инструмент научился обнаруживать и эмфизему легких.

Ракова отметила, что Москве уже почти три года искусственный интеллект помогает медикам эффективно обнаруживать на медицинских снимках малейшие отклонения от нормы.

«Поясню на примере, как это работает. Пациента направили на исследование для исключения коронавирусной пневмонии, а искусственный интеллект, проанализировав снимок, нашел дополнительно признаки эмфиземы легких, которая не была целью обследования. Этот инструмент помогает врачу не пропустить значимые патологии» Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Алгоритмы размечают цветовыми подсказками области возможных патологий на медицинском изображении, сами производят измерения, которые представляют клиническую ценность для врача, при постановке диагноза пациенту, а также составляют описание. При этом одно из главных преимуществ технологии состоит в том, что она может выявлять патологии на ранней стадии, когда они могут быть незаметны человеческому глазу.

В соцкомплексе правительства Москвы пояснили, что умные алгоритмы с 2020 года работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранении — проекта Комплекса социального развития мэрии Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины ДЗМ при поддержке Департамента информационных технологий. С 2023 года в Москве анализ профилактических исследований по маммографии с помощью нейросетей получил официальный статус медицинской услуги и получил специальный тариф. Столица стала первым регионом России, в котором использование алгоритмов искусственного интеллекта оплачивается из средств ОМС.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения, подчеркнули в соцкомплексе. Там отметили, что автоматизация на основе технологий искусственного интеллекта повышает производительность и качество работы специалистов лучевой диагностики. Благодаря искусственному интеллекту значительно повышается доступность медицинской помощи для пациентов. В свою очередь, реализация проекта по внедрению компьютерного зрения в медицину позволяет создавать и развивать рынок сервисов искусственного интеллекта в лучевой диагностике.