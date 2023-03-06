Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:38, 6 марта 2023Силовые структуры

СКР завершил следствие по делу бывшего главы отдела прокуратуры Ингушетии

СКР завершил следствие по делу экс-главы отдела прокуратуры Ингушетии о помощи террористам

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Норды Доклаева, обвиняемого в участии в террористическом сообществе и получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вместе с ним по делу проходит Усман Картоев — ему предъявлено обвинение по статье 205 («Террористический акт»). Фигуранты находятся в СИЗО Владикавказа и знакомятся с материалами дела, в котором почти 90 томов. Свою вину они не признают.

По данным следствия, в период с ноября 2013 по декабрь 2018 года Доклаев за деньги и по идейным соображениям помогал участникам боевого крыла вирда (секты) Батал-Хаджи Белхороева (запрещенная в России террористическая организация). Он передавал боевикам данные о действиях сотрудников силовых структур, консультировал баталхаджинцев, а также поручал подчиненным прокурорам проводить проверки операций против террористов.

В частности, узнав осенью 2017 года о том, что один из местных жителей решил дать показания на террористов, сотрудник прокуратуры поручил одному из боевиков, Тухану Зязикову, «организовать на него наезд». Кроме того, в декабре 2018 года Доклаев получил от Зязикова автомобиль Volkswagen стоимостью более четырех миллионов рублей в качестве благодарности за помощь террористам.

Второй фигурант, Усман Картоев, в 2019 году выслеживал начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, который боролся с боевым крылом вирда. Также он помог найти жилье в Москве своему родственнику, Курейшу Картоеву, который впоследствии застрелил в столице Эльджаркиева и его брата.

Дело Доклаева и Картоева будет рассмотрено в Южном окружном военном суде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Шарапов
Обсудить
Последние новости
Киев принял решение по Артемовску
В слетевшем в озеро в Кабардино-Балкарии автомобиле могли быть туристы из Москвы
ВСУ перебросили «Пантеры» в Артемовск
Назван процент считающих идеальную женщину нежной домохозяйкой россиян
СКР завершил следствие по делу бывшего главы отдела прокуратуры Ингушетии
Жительница Подмосковья сломала ребенку позвоночник в отместку за сына
Конкурент России рекордно заработал на нефти и газе
Комитет Госдумы одобрил законопроект о введении цифрового рубля
Возлюбленная Тимати снялась топлес и поделилась результатом с подписчиками
Кустурица не приедет на закрытие кинофестиваля «Дух огня» из-за перелома ноги
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.