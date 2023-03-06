СКР завершил следствие по делу бывшего главы отдела прокуратуры Ингушетии

СКР завершил следствие по делу экс-главы отдела прокуратуры Ингушетии о помощи террористам

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Норды Доклаева, обвиняемого в участии в террористическом сообществе и получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вместе с ним по делу проходит Усман Картоев — ему предъявлено обвинение по статье 205 («Террористический акт»). Фигуранты находятся в СИЗО Владикавказа и знакомятся с материалами дела, в котором почти 90 томов. Свою вину они не признают.

По данным следствия, в период с ноября 2013 по декабрь 2018 года Доклаев за деньги и по идейным соображениям помогал участникам боевого крыла вирда (секты) Батал-Хаджи Белхороева (запрещенная в России террористическая организация). Он передавал боевикам данные о действиях сотрудников силовых структур, консультировал баталхаджинцев, а также поручал подчиненным прокурорам проводить проверки операций против террористов.

В частности, узнав осенью 2017 года о том, что один из местных жителей решил дать показания на террористов, сотрудник прокуратуры поручил одному из боевиков, Тухану Зязикову, «организовать на него наезд». Кроме того, в декабре 2018 года Доклаев получил от Зязикова автомобиль Volkswagen стоимостью более четырех миллионов рублей в качестве благодарности за помощь террористам.

Второй фигурант, Усман Картоев, в 2019 году выслеживал начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, который боролся с боевым крылом вирда. Также он помог найти жилье в Москве своему родственнику, Курейшу Картоеву, который впоследствии застрелил в столице Эльджаркиева и его брата.

Дело Доклаева и Картоева будет рассмотрено в Южном окружном военном суде.