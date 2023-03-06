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13:55, 6 марта 2023Россия

Российские ПВО сбили под Донецком украинский истребитель МиГ-29

Минобороны сообщило, что ПВО сбили под Донецком украинский истребитель МиГ-29
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе Красноармейска Донецкой народной республики (ДНР) истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, за сутки средствами ПВО перехвачены 15 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и уничтожены девять беспилотников противника в Берестовом Харьковской области, Кармазиновке Луганской народной республики, Благодатном, Новоандреевке, Кирилловке и Верхнеторецком ДНР, Чубаревке и Магедове Запорожской области, а также в районе Лесного Сумской области.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8771 единицу военной автомобильной спецтехники, 4284 орудия полевой артиллерии и минометов, 1054 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8192 танка и других боевых бронемашин, 410 зенитных ракетных комплексов, 3345 беспилотников, 396 самолетов и 217 вертолетов ВСУ.

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Константин Лысяков
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