Силовые структуры
Предполагаемый организатор покушения на Малофеева начал судиться за наследство
Предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится в Москве с мачехой за наследство
Предполагаемый организатор покушения на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева Денис Капустин судится в Москве за наследство. Об этом сообщает РИА Новости.
Рассмотрение дела назначено на 14 марта в Перовском суде. Отмечается, что фигурант делит с мачехой право собственности на квартиру в Москве и земельный участок.
О предотвращении покушения на Малофеева ранее 6 марта сообщила ФСБ. Его организатором назван основатель Русского добровольческого корпуса Капустин, являющийся гражданином России. Он причастен к нападению на села в Брянской области и подготовке теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, который был предотвращен в августе 2022 года.