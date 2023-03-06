Предполагаемый организатор покушения на Малофеева начал судиться за наследство

Предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится в Москве с мачехой за наследство

Предполагаемый организатор покушения на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева Денис Капустин судится в Москве за наследство. Об этом сообщает РИА Новости.

Рассмотрение дела назначено на 14 марта в Перовском суде. Отмечается, что фигурант делит с мачехой право собственности на квартиру в Москве и земельный участок.

О предотвращении покушения на Малофеева ранее 6 марта сообщила ФСБ. Его организатором назван основатель Русского добровольческого корпуса Капустин, являющийся гражданином России. Он причастен к нападению на села в Брянской области и подготовке теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, который был предотвращен в августе 2022 года.