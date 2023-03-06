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12:32, 6 марта 2023Среда обитания

Россияне бросились брать один тип ипотеки по новым условиям

«Известия»: спрос на льготную ипотеку для IT-специалистов вырос после изменения условий
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

После изменения условий выдачи льготной ипотеки для IT-специалистов россияне бросились брать этот тип кредитов. По данным Минцифры, в феврале число заявок выросло вдвое по сравнению с предыдущими месяцами, пишут «Известия».

По данным ведомства, во второй месяц года было подано 4,7 тысячи заявок. В «Дом.рф», который выступает оператором программы, рассказали о росте числа обращений на 70 процентов по сравнению с январем — 893 займа на 7,8 миллиарда рублей против 523 на 4,4 миллиарда.

Повышение интереса к программе на новых условиях отметили и крупные банки. По данным «Сбера», с начала февраля 2023 года объем выдачи ипотеки уже достиг 3,1 миллиарда рублей против январских и декабрьских сумм в 2,2 миллиарда и 2,8 миллиарда рублей соответственно. В ВТБ сообщили об утроении спроса на продукт. Тенденцию на IT-ипотеку подтвердили также в «Зените», Ак Барс Банке, Абсолют Банке и в «Росбанк Дом».

По словам специалистов, активнее всего это вид ипотеки берут в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Татарстане, Новосибирской, Нижегородской, Воронежской областях и Пермском крае.

Россиянам напомнили, что условия по льготной ипотеке для IT-специалистов расширили с 7 февраля. Госпрограмма стала доступна для сотрудников аккредитованных компаний в возрасте до 50 лет включительно с уровнем дохода от 70 тысяч рублей. Эксперты считают, что корректировка поможет большему числу граждан получить кредиты по выгодной ставке, однако есть риск трансформации условий в нельготные, из-за чего другие программы могут выглядеть привлекательнее.

Нина Ташевская
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