Юрист назвал возможное наказание для блогерши Lerchek за неуплату налогов

Юрист Айрапетов: блогерше Lerchek может грозить до трех лет тюрьмы за неуплату налогов

Суд может приговорить блогершу Валерию Чекалину (Lerchek) к штрафу или трем годам тюремного заключения по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму около 311 миллионов рублей. Возможное наказание «Ленте.ру» назвал юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.

Дело о неуплате налогов

Как ранее сообщили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре, Чекалину обвиняют в нарушении стати 198 Уголовного Кодекса — уклонении от уплаты налогов, а ее мужа Артема — в пособничестве этому. По словам Артура Айрапетова, речь идет о так называемом дроблении бизнеса.

«Есть определенные показатели, в частности для тех лиц, кто выбрал упрощенную систему налогообложения. Если это лицо не превышает показатель в виде 150 миллионов балансовой стоимости его имущества или прибыли, то данное лицо пользуется всеми льготами упрощенной системы налогообложения, уплачивает шесть процентов с каждого поступающего платежа и достаточно комфортно себя чувствует. Однако существуют ситуации, когда индивидуальный предприниматель или компания находятся на этом льготном налогообложении, и их суммы приближаются к 150 миллионам. Что делает бизнес: они создают компании параллельно уже существующим, которые начинают заниматься ровно тем же, только прибыль там уже не достигает 150 миллионов», — объяснил юрист.

По сути, вы уже вышли за пределы, но вы создали другую компанию, попросив супруга, и он уже имитирует независимую деятельность, а управляете всем вы и получаете деньги в один карман Артур Айрапетов член палаты адвокатов города Москвы

Судебная практика и наказание

Следствие считает, что Чекалина, будучи индивидуальным предпринимателем, не платила налог на добавленную стоимость (НДС) с середины 2020 до конца 2021 года. Кроме того, в 2020 и 2021 годах она не уплатила налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Это достаточно частое нарушение, суды имеют огромную практику по этим делам, отметил Артур Айрапетов. Однако Чекалина может избежать наказания, считает он.

«Любое лицо, которое обвиняется в уклонении от уплаты налогов, если оно привлекается в первый раз, вправе в добровольном порядке выплатить все причитающиеся денежные средства, и уголовное дело подлежит прекращению. Если это деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, то это наказывается штрафом либо лишением свободы сроком до трех лет», — заключил юрист.

Обыск у блогеров

Об обыске в доме супругов-блогеров Валерии и Артема Чекалиных стало известно 7 марта. На время расследования они находятся под подпиской о невыезде.

Следователи обнаружили у Чекалиных пять роскошных автомобилей, паспорт США и восемь заграничных паспортов, несколько пар элитных часов, ювелирные украшения люксовых брендов. Кроме того, были найдены восемь слитков золота стоимостью 37 миллионов рублей. Кроме того, сообщалось, что пара владеет недвижимостью на сумму более миллиарда рублей.

На страницу Валерии Чекалиной в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) подписано почти 10,5 миллиона, на ее супруга — 4 миллиона человек. Lerchek известна продажей марафонов по похудению, собственных брендов косметики и нижнего белья.