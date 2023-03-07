При обыске в доме Lerchek обнаружили пять роскошных автомобилей и паспорт США

Следователи обнаружили при обыске в доме Lerchek и Артема Чекалина пять роскошных машин

Следователи обнаружили при обыске в доме Валерии и Артема Чекалиных пять роскошных автомобилей и паспорт США. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники правоохранительных органов нашли в гараже Lerchek машины следующих марок: Mercedes, Porsche, Audi, BMW и Mercedes-Benz G-класс («Гелендваген»). Помимо этого, в доме инлфюэнсер хранила восемь заграничных паспортов, несколько пар элитных часов и ювелирные украшения различных люксовых брендов.

Ранее стало известно об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела. На данный момент супругов отпустили под подписку о невыезде за неуплату налогов.

По данным следствия, с июня 2020-го по июль 2022 года Чекалина была индивидуальным предпринимателем и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Такое дробление бизнеса позволило блогеру уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.