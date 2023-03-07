Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:06, 7 марта 2023Ценности

При обыске в доме Lerchek обнаружили пять роскошных автомобилей и паспорт США

Следователи обнаружили при обыске в доме Lerchek и Артема Чекалина пять роскошных машин

Кадр: РЕН.ТВ

Следователи обнаружили при обыске в доме Валерии и Артема Чекалиных пять роскошных автомобилей и паспорт США. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники правоохранительных органов нашли в гараже Lerchek машины следующих марок: Mercedes, Porsche, Audi, BMW и Mercedes-Benz G-класс («Гелендваген»). Помимо этого, в доме инлфюэнсер хранила восемь заграничных паспортов, несколько пар элитных часов и ювелирные украшения различных люксовых брендов.

Ранее стало известно об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела. На данный момент супругов отпустили под подписку о невыезде за неуплату налогов.

По данным следствия, с июня 2020-го по июль 2022 года Чекалина была индивидуальным предпринимателем и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Такое дробление бизнеса позволило блогеру уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Шойгу объяснил смысл боев за Артемовск
Ведущий «Модного приговора» предрек возвращение шоу в эфир Первого канала
Одна ошибка стоила участнику СВО выплат за три месяца
Песков отказался признать существование потолка цен на нефть
Шойгу назвал число участвующих в СВО женщин-военнослужащих
Мать ударила дочь ножом в пах за частые ссоры с мужем
Рост выручки онлайн-кинотеатров уменьшился в 11 раз в 2022 году
Путин поручил обеспечить запасы наиболее востребованных лекарств
Wildberries оштрафовал на сотни миллионов рублей продавцов бонгов и вейпов
Лукашенко рассказал о подготовке на Украине террористов для диверсии в Энгельсе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.