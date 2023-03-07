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10:33, 7 марта 2023Силовые структуры

Адвокат Lerchek раскрыл детали дела об уклонении от уплаты налогов

Адвокат блогерши Lerchek Мушаилов сообщил, что она проходит по делу в статусе свидетеля

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Блогеры Валерия (Lerchek) и Артем Чекалины не являются обвиняемыми и подозреваемыми по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Они проходят по делу в качестве свидетелей. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Чекалиной Михаил Мушаилов.

«Проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела. Дело возбуждено в отношении неопределенного круга лиц. Проверяются все, я думаю, кто так или иначе работал в организации, в которой в том числе работала Валерия. К этой организации, по всей видимости, претензии. И проверяют всех контрагентов», — поделился защитник.

Ранее стало известно об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, с июня 2020-го по июль 2022 года Чекалина была индивидуальным предпринимателем и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Такое дробление бизнеса якобы позволило блогеру уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.

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Екатерина Смирная
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