В особняке Lerchek нашли восемь слитков золота стоимостью 37 миллионов рублей

В особняке Lerchek нашли валюту и восемь слитков золота стоимостью 37 миллионов рублей

В особняке блогера Валерии Чекалиной (Lerchek), подозреваемой в уклонении от уплаты налогов, обнаружили восемь килограммовых слитков золота 999,9 пробы стоимостью 37 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Также была найдена валюта и американский паспорт, который принадлежит одному из детей пары, родившемуся в США.

Об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела стало известно утром 7 марта. Супруги будут находиться под подпиской о невыезде на время расследования.

По данным следствия, с июня 2020-го по июль 2022 года Чекалина была индивидуальным предпринимателем и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Такое дробление бизнеса позволило блогеру уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.