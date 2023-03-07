Древнейший алмаз нашли в России

В Якутии нашли древнейший алмаз возрастом более 3,5 миллиарда лет

На одном из самых крупных месторождений алмазов России — в породах кимберлитовой трубки Удачная в Якутии — нашли алмаз возрастом приблизительно 3,6 миллиарда лет, что делает его древнейшим из известных науке. Об этом пишет издание «Наука в Сибири» со ссылкой на научного руководителя Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева СО РАН академика Николая Похиленко.

В ходе исследования методом изотопного датирования ученые установили, что алмаз размером 0,3 миллиметра был захвачен другим минералом в толще земной мантии на глубине около 180 километров. Температура среды в тот момент превышала 1400 градусов, а давление составило более 5,5 гипапаскалей отметили ученые.

Большинство более поздних алмазов образовались уже в остывшей литосфере, пояснил Похиленко. Такие кристаллы сформировались при температуре около 900 градусов и давлении свыше 120 тысяч атмосфер, что соответствует глубине около 300 километров.

В 2022 году геологи обнаружили в Якутии месторождение алмазов на 100 миллионов карат. Ученые запланировали провести дополнительные буровые и аналитические исследования.