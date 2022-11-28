69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
14:46, 28 ноября 202269-я параллель

В российском регионе нашли месторождение алмазов на 100 миллионов карат

Российские геологи нашли в Якутии месторождение алмазов на 100 миллионов карат

Фото: Unsplsh

Геологическая разведка на севере Якутии выявила возможное месторождение алмазов, общая масса которого оценивается в 100 миллионов карат. Об этом сообщается на сайте предприятия «Алмар», которое занимается добычей драгоценных камней.

Как стало известно, в результате анализа взятых в Арктике проб были получены образцы алмазов в общем объеме около 400 карат, среди которых есть экземпляры более двух карат. По итогом разведки на участке Хатыстах объем изученных на нем ресурсов вырос в 2,5 раза — до 19,2 миллиона карат. «Происхождение алмазов на данном участке вызывает предположение о наличии коренного месторождения под россыпью, разведочный потенциал которого оценивается в 100 миллионов карат», — следует из пресс-релиза предприятия.

В компании добавили, что для окончательного подтверждения этих данных необходимо провести большой объем буровых работ и аналитических исследований на современном оборудовании, которые уже запланированы.

Материалы по теме:
«Здесь поля и озера нефти» Чудак, министр и американец: кто покорял Крайний Север и как Россия едва его не потеряла?
«Здесь поля и озера нефти»Чудак, министр и американец: кто покорял Крайний Север и как Россия едва его не потеряла?
20 ноября 2021
Тонкий лед Таяние ледников угрожает погубить планету. Но Россия может извлечь из этого выгоду
Тонкий ледТаяние ледников угрожает погубить планету. Но Россия может извлечь из этого выгоду
20 марта 2021

Ранее в шахте «Удачная» в Якутии нашли алмаз массой 97,32 карата (19,464 грамма). Ему присвоили имя народного российского писателя Андрея Кривошапкина. Найденный драгоценный камень считается огромным — средний размер обычного алмаза составляет 0,3–0,6 карата, то есть около 0,5 грамма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Минобороны России рассказало об уничтожившем 100 солдат ВСУ ударе ВКС
Медведев заявил о неравенстве в отношениях США и Европы
Сбившая женщину с детьми жительница Москвы употребила наркотики перед ДТП
Российский парикмахер назвал способ скрыть крупный нос с помощью прически
Связанные с нефтекорпорациями экоактивисты перекрыли дороги в Лондоне
Подарившего полотенца матерям погибших солдат чиновника упрекнули в халатности
Известная модель призналась в многолетнем буллинге
Половина российского города осталась без отопления в 25-градусный мороз
Мэр российского города подал в отставку
В Израиле арестовали военных за теракт в доме палестинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.