В российском регионе нашли месторождение алмазов на 100 миллионов карат

Российские геологи нашли в Якутии месторождение алмазов на 100 миллионов карат

Геологическая разведка на севере Якутии выявила возможное месторождение алмазов, общая масса которого оценивается в 100 миллионов карат. Об этом сообщается на сайте предприятия «Алмар», которое занимается добычей драгоценных камней.

Как стало известно, в результате анализа взятых в Арктике проб были получены образцы алмазов в общем объеме около 400 карат, среди которых есть экземпляры более двух карат. По итогом разведки на участке Хатыстах объем изученных на нем ресурсов вырос в 2,5 раза — до 19,2 миллиона карат. «Происхождение алмазов на данном участке вызывает предположение о наличии коренного месторождения под россыпью, разведочный потенциал которого оценивается в 100 миллионов карат», — следует из пресс-релиза предприятия.

В компании добавили, что для окончательного подтверждения этих данных необходимо провести большой объем буровых работ и аналитических исследований на современном оборудовании, которые уже запланированы.

Ранее в шахте «Удачная» в Якутии нашли алмаз массой 97,32 карата (19,464 грамма). Ему присвоили имя народного российского писателя Андрея Кривошапкина. Найденный драгоценный камень считается огромным — средний размер обычного алмаза составляет 0,3–0,6 карата, то есть около 0,5 грамма.